Дебальцевские встречи

«Донбасс не выходит из моего политического дискурса», — утверждает севастопольский общественный деятель, поэт, бард Андрей Соболев, совсем недавно в очередной раз вернувшийся из поездки туда. Именно в очередной раз, поскольку так он реагирует на любое приглашение приехать в качестве гуманитарного посланника Севастополя.

На Донбассе, где они совместно с донецким поэтом Владимиром Скобцовым вот уже почти год реализуют гуманитарный проект «Родство по слову», немало дел. Концерты, мероприятия, встречи, выступления на телевидении и на радио, — все это работает на главную идею проекта и раскрывает его название, кстати, творчески заимствованное у Александра Городницкого.

На этот раз их встречали в городе воинской славы Дебальцево — история последних пяти лет подтверждает, что это звание город носит по праву. В Дебальцево А.Соболев и В.Скобцов провели пять встреч, выступили в местной Школе искусств.

— Эффект от таких встреч очевиден уже теперь, и не только потому, что я привез туда и раздал целые тиражи недавно изданных своих книг — «Хроники Новороссии» и «Юго-Запад». Большой интерес вызвали выступления на местном радио и телевидении, концертные встречи.

Впрочем, в ходе поездки было и другое. В один из дней довелось посетить уничтоженное почти до основания в результате артобстрелов Иверское кладбище. Да и сам город Дебальцево производит удручающее впечатление. Разбитое заводоуправление, превратившиеся в руины технические сооружения, пустые оконные глазницы помещений детских садов — все это пока остается в неизменном и весьма трагическом состоянии. А проезжая через Горловку, вдруг до спинной дрожи осознаешь, что этот город находится на передовой, его обстреливают еженощно.

В таких условиях люди очень нуждаются в чувстве локтя, в братской поддержке, в верных словах, которые бы помогали переносить ужасы военного времени.

— Мы пели для них песни о Донбассе и не только. Настрадавшиеся от войны, люди с удовольствием слушают песни о таком далеком и столь желанном для них мире, — поделился А.Соболев, не скрывая, что, едва вернувшись с передовой, начал готовиться к очередной поездке. На этот раз его ждут на самом знаковом в угольном крае празднике — Дне шахтера. Традиционно А.Соболев поедет не с пустыми руками, для одного из храмов прифронтовой полосы он везет колокола на звонницу, взамен уничтоженных артобстрелами.

Остается добавить, что помощь в приобретении колоколов оказал севастопольский патриот Сергей Лисейцев.