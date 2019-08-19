Владимирский собор в Херсонесе обеспечат новыми инженерными сетями

Об этом сообщил ТАСС председатель фонда гуманитарных проектов «Моя история», сотрудничающего с учреждением, Иван Есин.

«С 2017 года мы проводим работы по музеефикации и благоустройству Херсонеса Таврического. Фонд вместе с министерством культуры РФ, с Патриаршим советом по культуре и руководством музея-заповедника занимается развитием этой особой территории. Среди ближайших планов — решение проблем с инженерными системами Свято-Владимирского собора, которыми до 2014 года не занимались. В частности, мы собираемся установить современные системы вентиляции и кондиционирования, увеличить мощности по энергоснабжению», — сказал И.Есин.

Сейчас в храме не удается поддерживать комфортную температуру. Это создает неудобство для прихожан и туристов, вредит росписи, отметил он.

«Когда 2017 году мы начали работать с Херсонесом, общий объем мощности, который приходился на весь музейный комплекс, включая храм, составлял 97 кВт. Сейчас он вырос до 380 кВт, а в течение следующих нескольких лет достигнет 1 мВт. За счет этого можно будет обеспечить развитие территории и проведение, в том числе, ночных экскурсий — этот формат появился не так давно, но уже пользуется большой популярностью», — сказал И.Есин.

По его словам, также планируется музеефикация и благоустройство территории трех древних храмов, остатки которых обнаружены на территории Херсонеса. В настоящее время разрабатываются проекты для проведения работ.

Справка

Кафедральный собор в Херсонесе — это второй по величине собор на территории Крымского полуострова, а также самый крупный собор Севастополя. Его высота — 26 м.

Строительство собора велось за счет пожертвований и длилось 30 лет, с 1861 до 1892 года. В 1924 г. Херсонесский монастырь был закрыт, а собор передан музею.

В период Великой Отечественной войны здание храма сильно пострадало: сохранилось лишь две трети строения.

Реставрация собора началась в 1998 году под патронатом президента Украины. 28 июля 2001 года президенты России и Украины Владимир Путин и Леонид Кучма приняли участие в торжественном установлении освященного креста на соборе.

Полностью храм был восстановлен к апрелю 2004 года.