В Севастополе создают Российскую государственную художественную галерею

Документ от 9 августа 2019 года опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Музей будет создан в форме федерального государственного бюджетного учреждения культуры. Основными целями деятельности учреждения станут выявление, собирание, хранение и изучение музейных предметов и коллекций.

Министерство культуры РФ будет учредителем галереи. Ведомство должно будет за два месяца со дня подписания распоряжения зарегистрировать учреждение и утвердить его устав.

Для галереи будет построено отдельное здание, на него у музейного учреждения будет оформлено право оперативного управления.

До ввода в эксплуатацию нового комплекса галерея будет базироваться в Севастополе по адресу ул. Терещенко, д.12 в помещениях Главного управления культуры правительства города. Пользоваться этими помещениями галерея будет безвозмездно.