Условия госконтракта прописали под определенного заказчика

Прокуратура Гагаринского района провела проверку исполнения законодательства в сфере государственных закупок в ГБУ «Дирекция капитального строительства».

В ходе надзорных мероприятий установлено, что должностными лицами учреждения при осуществлении закупки на выполнение строительно-монтажных работ корпуса начальной школы №37 ограничено число участников, путем неправомерного описания объекта закупки.

Предписание Крымского УФАС России ГБУ «Дирекция капитального строительства» приостановить процедуру закупки до устранения недостатков аукционной документации не исполнено, госконтракт по вышеуказанному объекту был заключен.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление в ГБУ «Дирекция капитального строительства» об устранении допущенных нарушений законодательства. Информация доведена до сведения Крымского УФАС России для решения вопроса о расторжении контракта в судебном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры.