Спасатели нашли тело утонувшего молодого человека

Утром 19 августа в районе пляжа «Любимовка» была завершена поисково-спасательная операция, которую днем ранее прервали из-за плохой погоды. Тело утонувшего накануне мужчины передали судмедэкспертам.

В 20.34 воскресенья, 18 августа, на пульт оперативного дежурного ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» поступил сигнал о происшествии: недалеко от пляжа «Любимовка» утонул 23-летний мужчина.

Спасатели установили, что мужчина отдыхал с другом на берегу моря в двух километрах севернее общественного пляжа.

В 21.43 из-за наступления темноты и неблагоприятных погодных условий поиски тела приостановили. В 7.00 понедельника, 19 августа, работы были продолжены. В 10.10 тело утонувшего было найдено и извлечено из воды.

На место происшествия прибыла служба 102 и судмедэксперты.