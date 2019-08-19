Спасатели ликвидируют последствия ДТП в Молочной балке

Очевидцы происшествий в соцсетях сообщают, что у мусоровоза отказали тормоза на крутом спуске в Молочной балке. Повреждена газовая труба и смяты 15 автомобилей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю, в районе ул.Шабалина 19 августа произошло одновременно два ДТП: с участием семи и восьми легковых автомобилей.

В 15.15 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю от оперативного дежурного УМВД города поступило сообщение, что на ул.Шабалина в районе СТ «Ветеран» масштабное ДТП.

К месту происшествия незамедлительно направлены 1-е и 2-е отделения 6-й пожарно-спасательной части, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Севастополю, два экипажа ДПС УГИБДД, две бригады скорой помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю и Центра гражданской защиты.

Всего в ликвидации последствий данных дорожно-транспортных происшествий участвовали 44 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и пять единиц техники.

В результате столкновений пострадал один человек: с травмами легкой степени тяжести он доставлен в Первую горбольницу и после оказания медицинской помощи отпущен домой.