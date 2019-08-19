Севастополь — не Россия, если оценивать по доступности бензина

Информагентство РИА Новости подготовило очередной рейтинг , в котором страны Европы выстроены в зависимости от того, насколько для их жителей доступно автомобильное топливо. Россия располагается на 16-й строчке, а Севастополь, если его брать отдельно, — гораздо ниже — на 27-й.

Социологи посчитали, сколько один житель европейской страны сможет купить бензина (и дизельного топлива) на среднюю зарплату. При составлении рейтинга использовалась официальная статистика по ценам на 95-й бензин на начало июля (для Норвегии и Украины — по итогам мая). В рейтинге также учтены изменения цен бензина за текущий год. В большинстве стран цена увеличилась, но есть и такие, где она упала. Все данные, полученные в национальных валютах, переведены в рубли.

В рейтинге участвовало 33 страны.

Севастополь — в отстающих

Лидерами рейтинга ожидаемо стали западноевропейские страны, где, хоть бензин и относительно дорогой, зато и доходы населения гораздо выше средних. В обеспеченных странах Европы гражданин может позволить себе покупку от 2,8 до 1,5 тысячи литров бензина ежемесячно (это первые 12 мест рейтинга).

Россия, удерживая 16-ю строчку рейтинга, обеспечивает одному гражданину только 927 литров 95-го бензина в месяц. Учитывается, что в России стоимость такого литра 45,5 рубля. В упомянутой благополучной Европе, в переводе с национальных валют, надо отдать от 88 до 119 рублей за литр.

Если же под этой призмой рассмотреть город федерального значения Севастополь отдельно от остальной страны, то картина вырисовывается не радужная. 95-й бензин в городе-герое стоит 49 рублей за литр, а официальная средняя зарплата равняется 29 тысячам рублей (а не 42,2 тысячи, как на остальной территории России).

Простая арифметика дает нам следующий результат. Средний севастополец может на среднюю зарплату приобрести только 591 литр бензина. А это сопоставимо с такой страной, как Литва, которая располагается на 27-м месте в рейтинге.

Где выгодно кататься...

Бензина «хоть залейся» — у жителей крохотной страны Люксембург. И стоит он там вполне разумные, по-европейским меркам, деньги — всего 87,6 рубля. На свою среднюю зарплату люксембуржцы могут приобретать почти 2,9 тысячи литров бензина каждый месяц. Существенный отрыв от ближайших соседей по этому показателю Люксембургу удается удерживать даже несмотря на то, что в этом году топливо там подорожало на 10%. Все потому, что в Люксембурге невысокие цены на бензин и одни из самых высоких зарплат в Европе.

Второе место заняла Норвегия — с 2,2 тысячи литров. Бензин здесь относительно дорогой (118,6 рубля за литр), однако зарплаты тоже очень высокие.

Больше двух тысяч литров топлива в месяц могут позволить себе также австрийцы и ирландцы. Чуть отстают англичане, датчане и голландцы. Еще ниже в рейтинге располагаются шведы, бельгийцы и немцы — с их месячным запасом топлива чуть более 1,7 тысячи литров.

...А где нет

Аутсайдером рейтинга стала Украина — с 279,6 литра бензина в месяц. В этом государстве литр топлива стоит 74,7 рубля. И даже небольшое снижение цен в этом году (на 1,3% процента для 95-го бензина и на 2,1% для дизтоплива) не улучшило ситуацию.

Почти в два раза лучше, но тоже не слишко хорошо, обстоят дела в Болгарии и Румынии, занимающих 32-е и 31-е места рейтинга соответственно. Здесь в среднемесячную зарплату умещается по 471 и 487 литров.

Превысили планку в 500 литров, но не дотянули до 600, зарплаты в Латвии, Белоруссии, Словакии и Литве.

Интересен опыт в Казахстане. Это еще одна страна, где стоимость топлива в этом году показала снижение. Бензин 95-й марки здесь подешевел почти на 4%, а дизельное топливо — на 0,7%. Теперь один литр бензина с октановым числом 95 стоит в Казахстане 27,9 рубля за литр. Самое дешевое дизельное топливо также продается здесь — 31,9 рубля за литр. Россия находится на втором месте с ценой 46,1 рубля за литр.

Производители нефтепродуктов в Казахстане говорят о перенасыщении внутреннего рынка, а правительство этой страны сообщает о планах по строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода и выходу на экспорт. При том, что нефтесырье Казахстан, в том числе, закупает и в России. В обеих странах якобы одна и та же проблема: поставки на внутренний рынок становятся невыгодны нефтяникам.

Однако невысокие доходы населения не дают Казахстану обогнать Россию в рейтинге «бензин/зарплата». Он на 18-м месте с 843 литрами.

Эксперты обещают: доступность бензина не изменится

По мнению экспертов РИА Рейтинг, которые занимались этим исследованием, рост цены бензина в России по итогам 2019 года не будет превышать инфляцию. Это значит, что прирост стоимости составит не более пяти процентов (2,3 рубля).

Но при этом следует ожидать и роста заработных плат россиян — примерно на таком же уровне (две тысячи рублей, а по оптимистичным прогнозам, даже выше).

В связи с этим эксперты предполагают: доступность бензина в России по итогам 2019 года, как минимум, не снизится, а значит, на среднюю зарплату россиянин все еще сможет позволить покупку около 1000 литров 95-го бензина. А севастополец — как минимум, половину этого.