Разрабатывают морской беспилотник для создания карты глубин

Сумма внутреннего гранта, выданного Севастопольским госуниверситетом на разработку программно-аппаратного комплекса для проведения батиметрических работ с применением малогабаритного беспилотного надводного аппарата, составляет миллион рублей, работы будут завершены в декабре.

«Результатом будет действующий прототип [действующий макет, не серийный образец], который включает аппаратное и программное обеспечение для батиметрической (измеряющей глубины — ред.) аппаратуры. Все это вместе объединяется в единый программно-аппаратный комплекс, который позволяет решать в автоматическом режиме задачу по батиметрии и составлять карты глубин», — объясняет руководитель проекта, доцент кафедры Владимир Никишин.

Сейчас ученые проводят натурные испытательные работы в бухте Голландия.

«Когда наша работа будет завершена, университет сможет производить работы для военных или экологической службы. Мы будем размещать их приборы на нашем аппарате и обеспечивать их работу в труднодоступных местах акваторий: в небольших бухтах или загрязненных озерах, куда подводную лодку с экипажем нерентабельно привозить. За счет компактности аппарата это гораздо дешевле и быстрее», — сказал В.Никишин.

На аппарате можно будет размещать и другое измерительное оборудование. Например, по контролю солености воды.