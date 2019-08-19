Осужден за хладнокровное убийство матери и бабушки

Молодой человек, который в январе 2019 года при помощи ножа и топора расправился со своими родственниками, наказан за содеянное лишением свободы сроком на 9 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Убийство совершено ночью 31 января в Балаклавском районе. Парень, резко отреагировав на критическое замечание матери о его неправильном образе жизни, нанес ей многочисленные удары ножом, потом взялся за топор. От полученных травм, несовместимых с жизнью, женщина скончалась на месте. Та же участь постигла бабушку юноши, которая стала свидетелем убийства. Ее он также хладнокровно зарубил топором, а потом, собрал личные вещи и скрылся с места преступления.

В этот день молодой человек совершил еще два преступления: вырвал из рук женщины сумку с находящимися в ней деньгами и мобильным телефоном, а после, проник в гараж своего дяди, откуда похитил сварочный аппарат, шлифовальную машинку и мойку высокого давления. Часть вещей парень отдал в счет погашения долгов.

Кроме того, установлено, что за несколько дней до произошедшего, юноша совершил грабеж у железнодорожной станции «Инкерман-1», применив насилие, похитил у девушки мобильный телефон.

Предварительное следствие по уголовному делу проводилось СУ СК России по городу Севастополю. На момент совершения всех преступлений юноше было 17 лет.

В ходе судебного разбирательства молодой человек признал себя виновным в каждом из совершенных преступлений и просил строго не наказывать. Не раскаиваясь в содеянном, подсудимый объяснил, что убийство родных было спровоцировано употреблением наркотических средств.

Суд вынес ему обвинительный приговор, назначив наказание за содеянное в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев в колонии общего режима. При определении вида и размера наказания суд принял во внимание несовершеннолетие виновного на момент совершения преступлений, явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда.