Опять спасали любителей водного экстрима

За неделю с 12 по 18 августа в Севастополе на водных объектах спасли три человека.

Информацию об этом 19 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя озвучил и.о.начальника Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Владимир Беспалый.

По его словам, 14 августа в районе мыса Фиолент (пляж «Баунти») за помощью обратилась жительница Москвы 1978 года рождения, которая по личной неосторожности получила травму ноги. После оказания ей первой помощи спасатели Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты эвакуировали пострадавшую и передали бригаде скорой медицинской помощи.

16 августа в Ленинском районе, в Карантинной бухте, силами спасателей были спасены два человека, которые оказались в воде из-за опрокидывания пластиковой лодки.

— Медицинская помощь не потребовалась, плавсредство было отбуксировано в безопасное место, — доложил В.Беспалый.

Он также сообщил о случившихся за это период 37 пожарах, из которых один — природный, четыре — техногенных, 32 — неконтролируемого горения.

В горах происшествий за прошедшую неделю не случилось.