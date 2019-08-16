Выравнивают проезд между Столетовским проспектом и улицей Шевченко

ГБУ «Севастопольский Автодор» выполнил работы по обеспечению проезда на участке между микрорайонами Пятый и «Летчики».

Капитальный ремонт этого проезда намечено провести не ранее 2020 года, а пока дорогу ровняют, засыпая ямы на грунтовке асфальтной крошкой.

Мероприятия выполняются в соответствии с поручением Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры для оптимизации транспортного сообщения по дорожной сети в направлении «пр.Столетовский – Фиолентовское шоссе».

Севавтодор призывает водителей транспортных средств быть внимательными и не мешать дорожной технике.

Работы планируется завершить до конца недели.

Существовавший ранее 100-метровый асфальтированный перешеек между Столетовским проспектом и ул.Тараса Шевченко был уничтожен при массовой застройке микрорайона несколько лет назад. Чтобы не стоять в пробках у «Добростроя», автомобилисты пробирались из Пятого микрорайона в район Летчиков по бездорожью по пыли, грязи и камням.