Сергей Полунин не будет участвовать в выборах ректора Академии хореографии

Артист балета Сергей Полунин считает, что его миссия быть художественным руководителем Севастопольской академии хореографии. Пока он исполняет обязанности ректора, чтобы как можно быстрее запустить процесс создания нового учебного заведения.

«У меня нет миссии быть ректором, у меня миссия быть художественным руководителем. И в данный момент я просто помогаю, потому что у меня все для этого есть, чтобы не затягивать время. Потому что школа должна работать», — сказал С.Полунин в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

Он отметил, что на время исполнения обязанностей ректора он будет приезжать в Севастополь, но постоянно там жить не планирует.