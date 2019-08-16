Принимают заявления на выплаты для подготовки к учебному году

С 15 августа в районных управлениях труда и социальной защиты населения начался прием заявлений на денежную компенсацию за школьную форму и единовременную денежную помощь к новому учебному году.

Компенсация за школьную форму выплачивается только на детей из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже или равен двум прожиточным минимумам для основных социально-демографических групп населения, а право на единовременную денежную помощь к новому учебному году помимо многодетных, имеют и малообеспеченные семьи с доходом равным или ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.

Размер компенсации за приобретение школьной формы зависит от затраченной суммы средств, однако не может превышать 3500 рублей на каждого ребенка.

Размер единовременной денежной помощи к 1 сентября в 2019 году составляет 1361 рубль.

Прием документов на эти выплаты продлится до 1 ноября 2019 года, сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения.