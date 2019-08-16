Погорельцам нашли места в пансионате

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий пожара, который произошел утром 16 августа в доме №10 на улице Челюскинцев.

Спасатели оперативно эвакуировали жильцов дома, погибших и пострадавших нет. На месте сейчас работают представители городского правительства, медики, представители МЧС.

На улице Челюскинцев развернут временный пункт пребывания погорельцев — установлены палатки для отдыха и складирования вещей, уцелевших после пожара, сообщает пресс-служба городского правительства.

«Принято решение развернуть пункт прямо на месте — здесь люди могут выпить чай, позавтракать, пообщаться с психологами и специалистами. Кроме того, решается вопрос о расселении погорельцев в пансионат «Лазурь». Места в пансионате уже забронированы», — рассказал и.о. вице-губернатора Андрей Шишкин.

Сгоревший двухэтажный дом построен в 1951 году из деревянных панелей.