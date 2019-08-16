Неоконченный ремонт уже нуждается в переделке

Ремонт ул.Советской обещают закончить в октябре и при этом соблюсти все сроки. Однако местные жители уже сейчас настаивают на переделке того, что наделали строители.

Такое требование стало одним из эпизодов контрольного объезда руководства Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 16 августа.

В ходе осмотра к и.о.заместителя департамента Евгению Исакову подошла жительница дома №8 Валентина С., чья квартира находится на первом этаже. Женщина пожаловалась, что на тротуаре уложили плитку, убрав старую бетонную отмостку и не устроив отводящего ливнестока. Под окнами ее квартиры в дождь проносятся целые потоки воды со всем сопутствующим мусором, образуя настоящие заводи. Из-за отсутствия отмостки вода просачивается в грунт, откуда «ползет» по стенам ее квартиры.

В качестве иллюстрации она указала на сырое пятно на наружной стене дома, которое не просыхает даже в отсутствие дождя. Женщина потребовала вернуть отмостку, исправить уклон тротуара, который почему-то обращен к стене дома, а не к дороге, как это должно быть.

Аргумент, что работы пока выполнены не в полном объеме, ее принципиально не устроил, как и заявленная перспектива, что «все будет хорошо». В результате настойчивости жительницы Е.Исаков все-таки пообещал рассмотреть вопрос и принять удовлетворяющее всех решение.

— Здесь предусматривается устройство водоотводных лотков, на сегодняшний день они не смонтированы. Замечания жительницы учтем и, возможно, скорректируем проектное решение, — пообещал и.о.директора департамента. Впрочем, это далеко не единственный вопрос, который возник по ходу осмотра.

Первая половина улицы — от штаба ЧФ до пересечения с ул.Людмилы Павличенко — в настоящее время полностью разрыта и малопроходима для пешеходов. Некоторые участки превратились в места складирования стройматериалов и стихийные мусорные свалки, которые почему-то не убираются, несмотря на то, что данная территория считается стройплощадкой, а, значит, строители должны убирать и за собой, и за... мусорящими у себя под окнами (по причине перемещения в другое место мусорных контейнеров) жильцами домов.

— В целом работы ведутся в графике, сейчас подрядчик выполняет тротуары, темпы средние, но к октябрю объект на всем протяжении — от штаба флота до пл.Ушакова — будет сдан, — прокомментировал ход работ Е.Исаков.

По его словам, есть возможность расширить фронт работ, чего он и потребовал от подрядчика ООО «Спецуниверсалстрой». Имелось в виду в первую очередь устройство тротуаров для обеспечения сквозного прохода по всей улице — сейчас это можно сделать, разве что перепрыгивая через преграждающие путь разрытия. Но даже после выполнения данного распоряжения «непроходимые» участки, связанные с выходом коммуникаций, останутся, их пока приказано выложить паллетами или настилами из досок.

По словам Е.Исакова, готовность объекта на сегодня составляет 40%.

— Плитка укладывается, рабочие занимаются дорожной одеждой, на некоторых участках уже отсыпан щебень, уложена сетка. Думаю, что на некоторых участках на следующей неделе начнут укладывать асфальтобетонное покрытие, — пообещал Е.Исаков.

Не открытое пока, вопреки прежним обещаниям, движение транспорта по данному участку улицы чиновник объяснил изменением календарного графика производства работ, пообещав, что участки перекрытия в будущий понедельник откорректируют и согласуют с подрядчиком. Оказывается, причиной изменений является забота об удобстве жителей.

Между тем, несмотря на такое выраженное проявление заботы, жители не перестают жаловаться на то, что строители, начиная шумные работы еще до 8.00, нарушают режим тишины. Жалуются люди и на незакрытые люки, которые становятся ловушками в темное время суток, и на отсутствие до сих пор обещанных проездов во дворы.

Ситуация усугубляется отсутствием электроснабжения улицы из-за порыва силового кабеля.

Сложности с существующими коммуникациями — очередная примета стройки на ул.Советской. Отчасти это связано с ошибками проектирования — некоторые коммуникации оказались попросту не учтены. В результате приходится заново обращаться в ресурсоснабжающие организации, получать соответствующие согласования, что неминуемо затягивает процесс строительства.

— Проектировщики не всегда могут выявить некоторые коммуникации, разве что когда вскрывается асфальтобетон, они и определяют допработы, — попытался встать на защиту питерской организации ООО «ГеоСтройПроект» Е.Исаков.

Как рассказал начальник участка подрядчика ООО «Спецуниверсалстрой» (г.Екатеринбург), производству работ мешает до сих пор не полностью согласованная рабочая документация, что также является виной питерских проектировщиков.

— Нам уже выписан запрет от горгаза, и мы вынуждены ждать получения согласования. Мы стараемся решать возникающие вопросы с представителями проектной организации и с их здешними представителями. По сетям также отсутствует согласование рабочей документации с Севастопольэнерго. Порыв силового кабеля как раз и произошел из-за того, что по проекту в месте установки опоры освещения оказался силовой кабель. В результате школа №3 осталась без электроэнергии, — сказал А.Михеев.

Вопреки заверениям Е.Исакова о якобы качественном составлении проектов, по факту происходящего остается устойчивое впечатление, что проекты выполняются, что называется, навскидку.

Впрочем, А.Михеев в беседе с корреспондентом «Севастопольской газеты» посетовал и на местных коммунальщиков, которые далеко не всегда отличаются ответственностью и осведомленностью. Увы, в ущерб делу и горожанам.