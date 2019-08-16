Не сошлись во взглядах на «Грифона»

Карикатурный Генералиссимус Суворов и помогающая французам Даша Севастопольская, как оказалось, вызвали одобрение не у всех зрителей масштабного спектакля в Херсонесе.

При обсуждении за «круглым столом» законопроекта «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории» речь шла о вандализме.

«Вандализм — это зло, и с ним необходимо бороться. Здесь слов недостаточно. Необходимы действия. Необходим комплексный подход. И не только в плане ужесточения законодательства, но и в процессе воспитания граждан, в первую очередь, подрастающего поколения», — заявил директор военно-исторического музея Николай Мусиенко.

Актуальную тему подхватил председатель регионального отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев, отметив, что проблема стоит более остро и заключается в том, что наше государство с 90-х годов не имеет идеологии, а у общества нет понятных ориентиров и целей.

«Чему можно научить молодежь с таким подходом? — задался вопросом С.Горбачев. — Вот, например, недавняя премьера спектакля «Грифон» в Херсонесе. Каким перед зрителями предстает великий военачальник генералиссимус Суворов? В спектакле он — типаж напудренный и чересчур театрализованный. А Даша Севастопольская, спасающая и помогающая французским солдатам?! К чему такие расстановки акцентов? Если подобное милосердие и происходило на войне, то это были частные случаи, а не системные события».

О масштабном театральном перформансе «Грифон», созданном фондом «Моя история» по мотивам пьесы митрополита Тихона Шевкунова, высказывались многие, но публично критика неувязок в пьесе прозвучала, кажется, впервые.

Председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева не смогла оставить подобное заявление без ответа.

«Сергей Павлович, все, что вы сказали, всего лишь ваше личное мнение. Президент России Владимир Путин назвал патриотизм нашей идеологией. А какие сцены и моменты нашей истории являются более значимыми и заслуживающими обобщения, специалистам и отцу Тихону лучше известно», — заявила автор учебника по севастополеведению Е.Алтабаева.

На «круглом столе» также обсуждалось, что на иностранные гранты в 90-е годы в России было издано более 20 учебников истории, по которым и сейчас обучаются школьники. Исторические факты во всех учебниках изложены и трактуются по-разному и к тому же сильно искажены.