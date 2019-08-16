Итог полевой экспедиции можно увидеть у Туманного колокола

Археологическая экспедиция Херсонеса при участии студентов и волонтеров из Москвы и с Урала изучала квартал, с которого начинались раскопки античного городища.

Квартал IX-а начинал изучать основатель Херсонесского музея К.Косцюшко-Валюжинич в 1889 году. Тогда удалось раскопать лишь половину квартала. Это были первые систематические раскопки на территории Херсонеса,

В 2011 году сотрудники археологического заповедника возобновили раскопки и обнаружили храм на городище у колокола, который просуществовал с IV века до н.э до IV века н.э.

В сезоне 2019 года существенных или представляющих особую ценность находок на этой территории не было, говорится в сообщении пресс-службы археологического заповедника.

«В ходе работ нами был обнаружено одно из помещений, которое когда-то, по всей видимости, принадлежало храму. Храм примыкал к улице. К северу от него находилась площадь, где проходили религиозные таинства, а за этой площадью — подсобные помещения данного сооружения», — поделился результатами работы руководитель экспедиции 2019 года Станислав Рыжов.

Сейчас раскоп доступен для обозрения посетителям, находится он слева от Туманного колокола.