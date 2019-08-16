Хотят узнать от родителей о школьных поборах

Опрос о дополнительных затратах на обучение ребенка, которые приходится оплачивать родителям севастопольских школьников, организован на сайте городской Контрольно-счетной палаты.

Родителям учеников предлагается ответить на восемь вопросов, в числе которых: кто собирает деньги в вашей школе, какие суммы собираются, отчитываются ли о тратах собранных денег, на какие нужды собираются средства.

Опросный лист размещен на сайте Контрольно-счетной палаты (ksp-sev.ru) в разделе «Опросы» во вкладке «Деятельность» и доступен до 10 ноября.