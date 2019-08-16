16 человек из-за пожара остались без крова

Информация о пожаре поступила диспетчеру ЦППС от очевидца утром 16 августа в 5.22. Здание было объято пламенем, в небо вздымался столб черного дыма.

В 5.25 по прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит кровля многоквартирного 2-этажного деревянного жилого дома. Площадь пожара составила 650 кв.м. Начальником караула части направил на тушение огня дополнительные силы и средства. Силами МЧС проведена эвакуация 16 жильцов дома.

На место происшествия прибыли сотрудники госавтоинспекции, бригада скорой помощи, полиции. Проведен поквартирный обход, погибших и пострадавших не обнаружено. Также было установлено, что угрозы распространения на ближайшие здания нет.

В 5.44 произошло обрушение кровли на второй этаж на площади 50 кв.м. В здании обнаружены пять газовых баллонов, поэтому были вызваны сотрудники газовой службы.

В 5.48 пожар был локализован, в 7.50 — ликвидировано открытое горение. Из здания поведена эвакуация материальных ценностей. В 8.11 у сгоревшего дома установлена палатка для временного размещения жильцов.

Пожар полностью ликвидирован в 10.58.

Всего к тушению огня привлекались 47 человек и 17 единиц техники. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Россиии по Севастополю.