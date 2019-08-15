Вырубают парк «Каменный цветок»

Севприроднадзор не нашел следов вырубки краснокнижных деревьев в парке у ТЦ «Муссон».

Сотрудниками отдела охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира Севприроднадзора был обследован парк «Каменный цветок», расположенный у торгового центра «Муссон», по сообщениям о незаконных рубках 14 августа.

Специалисты оперативно выехали на место для проверки информации. В ходе обследования территории было установлено, что следы рубки объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Севастополя, отсутствуют, говорится на сайте природоохранного ведомства.

Ранее СМИ Севастополя сообщали, что на 800 кв.м территории парка «Каменный цветок», которая оказалась в частной собственности, 14 августа начато строительство кафе: рубят деревья и устанавливают забор. Владельцу участка горхозом разрешено срубить 11 деревьев. Разрешение на стройку выдано в 2009 году.