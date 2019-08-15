Вежливый человек с котом куда-то ушел

Зачехленная скульптурная композиция появилась 15 августа у Петропавловского собора на Центральном городском холме. Но устанавливать ее будут в другом месте, пообещал «Севастопольской газете» глава Ленинского муниципального образования Антон Тицкий.

По его информации, в том, что скульптурную композицию неизвестного пока севастопольцам авторства (судя по контурам и видимой надписи, она посвящена «вежливым людям» и восстановленному в результате «Русской весны» 2014 года в лингвистических правах коту), установили у собора, виновата излишняя поспешность подрядчика.

На самом деле скульптура предназначена для облагораживания другого общественного пространства в Ленинском районе. Какого именно, А.Тицкий предпочел пока не уточнять, пообещав со временем дать подробный комментарий.

Интересно, что в иных городских ведомствах о планах установить где-либо эту скульптуру ничего не известно.

В понедельник, 19 августа, Вежливый человек с котом исчез с территории у собора.