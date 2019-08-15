В Симферополе задержаны фальшивомонетчики

Двое граждан соседнего государства, сбывавшие поддельные купюры номиналом 1000 рублей на территории одного из рынков крымской столицы, задержаны полицией.

При задержании у них изъяты восемь поддельных купюр, еще 40 — обнаружены в ходе осмотра домовладения, в котором временно проживали задержанные лица.

Согласно заключению эксперта изъятые купюры изготовлены комбинированным способом, в том числе с использованием технологии струйной печати.

Оперативники установили, что цех по изготовлению поддельных денежных купюр находится на территории сопредельного государства. Подозреваемые изготавливали фальшивки для дальнейшего сбыта на территории РФ и других государств.

Кроме того, выяснилось, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Следственным управлением УМВД России по Симферополю в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Российской Федерации — изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до восьми лет с крупным денежным штрафом.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению фактов сбыта данными лицами поддельных денежных купюр на территории других субъектов Российской Федерации, а также установление иных лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.