Установившая электросчетчики компания проиграла суд

Сторонняя компания меняла жителям Севастополя электросчетчики, не уведомляя их о необходимости информировать об этом поставщика энергии — Севэнергосбыт. По этой причине поставщик энергии присылал потребителям огромные счета на оплату неучтенной электроэнергии.

Севастопольский городской суд удовлетворил исковые требования потребителя, обратившегося с иском к ООО «Энергоучёт», продавшему и установившему ему в 2018 году электрический счетчик, и взыскал с ответчика убытки, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требование в добровольном (досудебном) порядке.

Суд указал, что Энергоучёт был обязан довести до покупателя информацию об обязательном заблаговременном уведомлении поставщика энергии о замене счетчика. Отсутствие уведомления стало причиной несанкционированного повреждения пломбы и неучтенного потребления электрической энергии, за что материальную ответственность понес потребитель. Продавец счетчиков, работающий на рынке электроэнергии на профессиональной основе, не мог не знать о требованиях законодательства к процедуре установки прибора учета.

При этом следует указать, что по закону собственник счетчиков энергии несет ответственность за любые действия привлеченных им лиц по установке или замене приборов учета. Замена счетчика без уведомления поставщика энергии признается законодательством несанкционированным вмешательством в работу прибора учета. В таком случае Севэнергосбыт производит перерасчет платы, начиная с даты последней поверки, но не более, чем за три месяца.