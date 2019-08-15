Просят сделать Севнаследие органом федерального подчинения

На рабочей встрече по обсуждению антивандального законопроекта «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории» был поднят вопрос о переподчинении управления охраны объектов культурного наследия из городского на федеральный уровень.

«Круглый стол» был организован в Культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника (бывший кинотеатр «Украина»).

Севнаследие в очередной раз обвинили в уничтожении, а не сохранении культурного наследия города, приведя в пример проспект Античный. Управление дало разрешение на строительство детского сада на месте древней усадьбы — объекте культурного наследия. Второй пример — разрешение на возведение деревянной церкви на месте памятника защитникам Камчатского люнета, который в результате был уничтожен.

«Управление по охране объектов культурного наследия не должно подчиняться городскому правительству, поскольку обязано быть органом, защищающим интересы севастопольцев, нашей памяти и истории, а не застройщиков», — заявил директор военно-исторического музея Николай Мусиенко и попросил собравшихся поддержать его инициативу.

Председатель общественной организации «Морской форт» Григорий Донец также негативно отозвался о работе Севнаследия, заявив, что это деструктивная организация планомерно занимается разрушением памятников.

«У нас есть документальные доказательства того, как 100 и 200-килограммовые фрагменты памятника были демонтированы со своего исконного места, где в дальнейшем возвели храм. Памятник защитникам Камчатского люнета для нас потерян», — заключил Г. Донец, и добавил, что каждый из начальников Севнаследия, как только имел честь подписать документ в защиту сохранения памятника, тут же был уволен.

Представитель Севнаследия, присутствовавший на встрече, предпочел не реагировать на обвинения и предложения о переподчинении.

Но можно предположить, что такое решение не явится панацеей от чиновничьего варварства по отношению к объектам культурного наследия города. При этом мнение севастопольцев вообще учитывать не будут, как это происходит сейчас с федеральными объектами — Херсонесом, Малаховым курганом и Историческим бульваром.