Музей обороны хочет стать хозяином Памятника затопленным кораблям

На круглом столе, прошедшем в культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника обсуждалась концепция федерального законопроекта «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории».

По сути на встрече обсуждались случаи вандализма и сноса памятников советским войнам в странах Балтии, Украине и Польше. Проект закона, который должен быть рассмотрен на осенней сессии Госдумы, предусматривает создание списка нежелательных для посещения России лиц, причастных к вандализму, а также позволит арестовывать их счета и имущество, если таковые имеются на территории России.

В рамках дискуссии о необходимом законе выяснилось, что за негативными примерами отношения к памятникам далеко ходить не надо. В Севастополе каждый год выявляются случаи вандализма и существует масса проблем с сохранением культурного наследия. Одну из которых обозначил директор севастопольского военно-исторического музея Николай Мусиенко.

«В Севастополе примерно две тысячи объектов культурного наследия и большая их часть не находится на балансе предприятий или организаций, то есть не имеет «хозяина», который нес бы ответственность за их содержание и сохранение. Вот например, памятник адмиралу Нахимову или символ города — Памятник затопленным кораблям. Я обращался в правительство, чтобы они передали памятник музею, но вопрос остается открытым», — заявил Н.Мусиенко.

Существующее постановление губернатора от 10.04.2015 г. №276-ПП «О закреплении за предприятиями, организациями, учреждениями города Севастополя для благоустройства объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения…» по словам Григория Донца, председателя общественной организации «Морской форт», «действует только на бумаге, а в реальности балансосодержателей нет и номинально правительство отвечает за сохранность памятников».