Летевший в Крым самолет совершил аварийную посадку

Экипаж самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, смог посадить лайнер с горящими двигателями в чистом поле.

По данным Росавиации, утром 15 августа на взлете в аэропорту Жуковский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. В результате один из них загорелся и при посадке отвалился. Экипажу удалось посадить самолет с горящим двигателем на брюхо на кукурузное поле в Московской области.

На борту находились более 230 человек, среди которых 41 ребенок. После аварийной посадки все люди из самолета были эвакуированы, 55 пассажиров обратились за медицинской помощью, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области, шестеро госпитализированы.

Трагедии, по словам очевидцев и пассажиров, удалось избежать благодаря умелым действиям экипажа.

По факту аварийной посадки Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Для расследования авиационного происшествия сформирована комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Работает оперативный штаб, открыта горячая линия ГУ МЧС по Московской области, телефон: 8-498-505-41-70.