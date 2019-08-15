Фестиваль «Русская Троя» переместили с Исторического на Малахов курган

В связи с затянувшейся реконструкций Исторического бульвара, Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя» в этом году проведут на Малаховом кургане с 7 по 9 сентября.

В очередной раз в программу фестиваля включат реконструкцию эпизодов сражений обороны Севастополя 1854-1955 годов, на этот раз с французскими войсками, которые в дни Первой обороны дислоцировались именно в этой части города. Реконструкция состоятся недалеко от места смертельного ранения адмирала П.С.Нахимова, время начала 7 сентября — 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.

Желание принять участие в реконструкции выразили несколько исторических клубов России, в том числе севастопольские.

Частью программы станет работа интерактивных площадок. Как обычно, это будет школа каллиграфии. Кроме того, детям и взрослым предложат принять участие в играх «Синопский бой», «Военный боулинг», а также «Юный археолог», в ходе которой ребята вместе со взрослыми будут искать и находить исторические артефакты.

Особо любознательным предложат прослушать лекции или ознакомиться с музейными экспозициями. Желающим приобщиться к художественному народному творчеству можно будет посетить ярмарку народных ремесел.

Новинкой сезона станут мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок.

В программе 7 сентября также запланирован концерт (в 19.00) и демонстрация кинофильма Василия Гончарова и Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя».

Полная программа фестиваля размещена на сайте http://rustroya.ru, а также на официальном сайте Севастопольского военно-исторического музея-заповедника http://sevmuseum.ru.