День археолога отметил пикетом

В День археолога 15 августа севастопольский специалист в области реставрации памятников археологии Анатолий Туманов вышел с протестным одиночным пикетом к зданию правительства города.

В его руках — плакат, призывающий прекратить процесс уничтожения исторических памятников, что, по его мнению, продолжается уже на протяжении нескольких лет.

— Они выстояли в двух оборонах, но пали в 2019-м, — написано на плакате, который А.Туманов держит в руках, пытаясь обратить внимание городских властей и лично врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева на проблему.

— Я решил обозначить городским властям ужасную ситуацию с сохранением памятников, которая сложилась в нашем историческом городе. Сегодня я протестую против уничтожения выявленных объектов на территории бывшего 54-го флотского механического завода. Там, в результате начавшейся в этом году стройки уже снесли восточную оборонительную стену — на моем плакате видна бойница, которая еще была цела в декабре 2018 года и колодец 19 века постройки, который к настоящему времени уже уничтожен, — прокомментировал свои действия «Севастопольской газете» А.Туманов.

По его словам, вопреки уверениям властей и профильных ведомств о якобы бережном отношении к историческому наследию, по факту на глазах горожан безжалостно и бесследно уничтожаются ценные исторические артефакты.

— На том же механическом заводе строители ООО «Стройгазмонтаж» полностью уничтожили литейный цех, где в годы Великой Отечественной войны изготавливали вооружение и боеприпасы для защитников города. Мне совершенно неясно, как они собираются строить в соответствии с поручением Президента Владимира Путина Музей обороны, если все аутентичные памятники двух оборон города цинично уничтожаются, а на их месте строится многоэтажное элитное жилье, — попытался воззвать к гражданскому сознанию властьимущих общественник.

Любопытствующим прохожим он охотно поясняет свою позицию, описывает ситуацию — на месте прежних мастерских установлен строительный кран, работает тяжелая строительная техника, несмотря на все протесты, рабочие льют ленточные бетонные фундаменты, чего, в отличие от неравнодушных горожан, почему-то упорно «не замечают» городские власти.

А.Туманов также негодует по поводу нынешнего состояния археологического заповедника Херсонес Таврический, современная деятельность которого грубо перепрофилируется из научной и экскурсионно-познавательной в концертно-развлекательную.

— Это не вписывается ни в какие законные рамки. Согласно российскому закону о музейной деятельности, основные цели музеев — это изучение, сохранение и популяризация, никаких иных задач музеи выполнять не должны, — прокомментировал А.Туманов. Как известно, общественность города в настоящее время озабочена создавшейся ситуацией, активисты даже обратились к Президенту страны с просьбой принять экстренные меры по сохранению исторического наследия черноморской столицы.

А.Туманов также сообщил о просьбе членов региональной общественной организации «Севастопольское общество охраны природы, прав человека и исторического наследия» к Президенту создать в Севастополе реставрационный центр, который бы занимался реставрацией городских объектов.

— Чтобы к нам не приезжали «специалисты» из других городов и не портили наши объекты, как это произошло в сквере у памятника Ленину, где заезжие строители умудрились «отреставрировать» парапет, использовав буквально то, что было под рукой, включая даже фрагменты ракушечника вместо крымбальского камня, — аргументировал свое просьбу А.Туманов.