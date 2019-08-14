В Керчи и в Севастополе создают археологические кластеры

Два археологических кластера появятся на Крымском полуострове для развития археологии и туризма. Как сообщил на пресс-конференции в Симферополе ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии Российской академии наук Сергей Внуков, кластеры создадут в Керчи и в Севастополе.

По его словам, программа для кластера на базе Керченского музея древностей уже разработана и выполняется, а программа создания археологического центра на базе Херсонесского музея принята только-только.

«Мы надеемся, что эти два — западный и восточный — археологических центра привлекут не только туристов, но и молодежь (к исследованиям). Места для исследования полно», — цитирует С.Внукова Крыминформ.

Археолог уточнил, что практически каждый район полуострова перспективен для исследований. Однако специалисты вынуждены прерывать работу по различным причинам, в том числе существует проблема с кадрами и финансированием.

«Здесь, как мы говорим, куда не воткни лопату — обязательно что-то найдешь. Интерес не остывает. Разные причины остановок работ. Момент, от которого зависит развитие археологии в Крыму, — кадры. У нас объем возможных и даже необходимых работ превышает возможности крымских коллег и вузов в подготовке квалифицированных кадров. Необходимо привлекать молодежь. Второй вопрос — это финансирование. Иногда бывают с этим проблемы. Не всегда можно получить гранты на исследования», — подчеркнул С.Внуков.