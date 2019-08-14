Суд Севастополя оставил под стражей гражданина Сербии, находящегося в розыске Интерпола

«Суд постановил постановление Ленинского районного суда города Севастополя <...> оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Севастополя вынес постановление о том, чтобы заключить С.Карабашевича под стражу сроком на 40 дней — до 11 сентября. Судом установлено, что 22 декабря 2017 года в отношении С.Карабашевича вынесен приговор Основного суда города Пожареваца, которым подсудимый признан виновным в убийстве. Приговор вступил в законную силу.

На момент рассмотрения вопроса о мере пресечения российским судом С.Карабашевич находился в международном розыске по линии Интерпола.

Его адвокат ранее сообщал, что арест его подзащитного мог быть инициирован судом в Гааге, который расследует преступления в бывшей Югославии. С.Карабашевич являлся участником боевых действий в ходе Югославского конфликта с начала 1990 годов. Он также рассказывал, что убийство, в котором подозревают его подзащитного, было совершено в 2002 году в Сербии, тогда же С.Карабашевич был задержан. В 2003 году решением суда в Сербии был оправдан. Однако дело было возвращено на новое рассмотрение в 2005 году, С.Карабашевич вновь был задержан, затем оправдан и освобожден из-под стражи.