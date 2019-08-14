Ремонт улицы Ерошенко усложняет небрежно составленный проект

Подрядчик ООО «Спецуниверсалстрой» обещает завершить ремонт ул.Ерошенко протяженностью 980 метров в установленный контрактом срок, однако сетует на большое количество неучтенных проектировщиками работ.

По словам начальника участка Алексея Михеева, в процессе производства работ обнаружены не включенные в проект допработы.

— Объект сложный, особенно по части инженерных сетей. Севастополь — старый город, и сети прокладывались неизвестно когда. По ходу дела выяснилось, что проектировщики не предусмотрели вынос теплотрассы, требующей заглубления, водопровода. Не учтенным оказался электрический кабель на ТП, «вылезли» пожарные гидранты, которые нам нужно поменять на новые, — обрисовал сегодняшнюю обстановку А.Михеев.

Можно предположить, что проект разрабатывали исключительно по Яндекс-картам, а сами проектировщики особо не затруднили себя выездом на место и детальной георазведкой.

В настоящее время строители начали монтаж освещения с последующей установкой опор, ведутся работы по устройству тротуаров и подготовка под асфальтирование проезжей части.

— Частично мы уже уложили асфальт по тротуарам вдоль больницы, обеспечив проход на территорию, начали работы по следующему тротуару. Думаю, к концу недели сможем закончить, — рассказал А.Михеев.

Он подтвердил, что проектом предусмотрено устройство велосипедной дорожки, которая займет один из трех метров тротуара.

Асфальт на проезжей части будут укладывать в два захода, чтобы оставить возможность заезда машин скорой помощи на территорию седьмой больницы и онкологического диспансера.

И.о. заместителя директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков подтвердил, что после ремонта на улице Ерошенко будет организовано одностороннее движение.

— После завершения работ это будет односторонняя дорога. Мы планируем закольцевать ее с Дмитрия Ульянова, что должно увеличить пропускную способность к Херсонесу и к ближайшим улицам, — сказал Е.Исаков. Дорожные знаки об одностороннем движении стоят в черных мешках на Ерошенко и Ульянова с 2016 года.

Он объяснил, что еще в 2017 году департамент провел математическое моделирование транспортных потоков в этом районе, которое показало, что закольцовка даст значительный эффект. Возросший из-за этого решения трафик на пл.50-летия СССР планируется сбалансировать расширением ее проезжей части.

— Пока мы смотрим, на какой год это можно запланировать, — рассказал Е.Исаков. В качестве варианта расширения дороги он назвал сужение клумбы на пл.50-летия СССР и изменение там схемы движения автотранспорта.

Е.Исаков пообещал до конца года установить светофор на пешеходном переходе у остановки «Ул.Дмитрия Ульянова» — это запланировано в рамках реализации объекта реконструкции моста на ул.Пожарова.

Как оказалось, проектные работы по организации у этой остановки подземного перехода сорваны по вине подрядчика, поэтому переход пока останется надземным на неопределенное время.