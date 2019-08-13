Водолазы подняли самоходки с транспорта Santa Fe

Группа водолазов центра подводных исследований Краснодарского регионального отделения Российского географического общества приняла участие в работах по подъему затонувшей техники времен Второй мировой войны со дна Черного моря у берегов Крыма.

Водолазы работали по приглашению Экспедиционного центра Министерства обороны РФ. Они обследовали немецкие самоходно-артиллерийские установки StuG III, лежащие на глубине 21 м. Это груз немецкого транспортного судна Santa Fe, затонувшего в ноябре 1943 года к югу от Евпатории.

В итоге работ на мелководье для дальнейшего подъема и транспортировки в Севастополь удалось доставить несколько САУ. Задача была непростой, ведь вес такой военной машины составляет не менее 23 тонн. Однако за то время, что танк пробыл на дне, его изначальный вес за счет заиливания значительно увеличился. 30-тонный кран, который использовали в этой операции, едва справлялся с грузом. Пришлось транспортировать находки по частям, отделяя башню и элементы брони от корпуса САУ.

Среди других поисковых находок экспедиции стоит упомянуть рынду с немецкого судна Birgit. Она будет передана в музей подводной археологии в Феодосии.

В следующем году работа Экспедиционного центра Министерства обороны РФ в этом районе продолжится, сообщил сайт Краснодарского районного отделения РГО.

Справка

Транспорт Santa-Fe 23 ноября 1943 года в составе немецкого конвоя следовал из Констанцы в Севастополь. На его борту находилось 12 штурмовых самоходных орудий Sturmgeschutz III, две противотанковые пушки и 1300 тонн разнообразных военных грузов (боеприпасы, авиабомбы, бензин в бочках и т.п.). Вероятные причины гибели судна — подрыв на мине или торпедная атака советской подводной лодки.

Разломленный на части транспорт Santa Fe был обнаружен в 1975 году на глубине 20 метров под Евпаторией.