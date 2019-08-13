В Крыму обещают очень жаркую погоду

Синоптики в ближайшие дни прогнозируют в Крыму до 36 градусов тепла, может быть достигнут максимум дневных температур на полуострове, сообщает сайт республиканского Гидрометцентра.

«Такие значения температуры воздуха очень близки к абсолютным максимумам температуры, следовательно, есть вероятность их перекрытия. Например, для Симферополя рекорд максимальной температуры для 13 августа остановился на отметке +36,4 градуса и был отмечен в 2017 году, 14 августа — +37,4 в 2010 году, 15 августа — +36,3 в 2014 году», — говорится в сообщении.

До конца рабочей недели сухой и жаркий тропический воздух будет господствовать на полуострове. Ночная температура воздуха составит 15…20°С, дневная 30…35°С.

Прогноз погоды по Севастополю более милосердный — воздух 14-16 августа прогреется до +32.

Для сравнения — самая низкая температура воздуха 13 августа в Симферополе отмечалась в 1995 году — 9,1 °С (период наблюдения с 1989 г.).