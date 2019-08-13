Трафик на Крымском мосту продолжает бить рекорды
Рекорд трафика, зафиксированный на Крымском мосту 11 августа, продержался лишь сутки, сообщил информационный центр «Крымский мост».
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа (воскресенье) — 35307 автомобилей», — говорится в сообщении.
За 10 недель летнего сезона через Керченский пролив проехало почти 1,7 млн машин. Поток в сторону Керчи пока превышает таманский примерно на 7%. Рекордный трафик движения с материка на полуостров был зафиксирован 4 августа: более 21 тысяч машин за сутки.
Автодорога по Крымскому мосту — 19-километровый участок федеральной автомобильной дороги А-290 находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Трасса категории 1-Б имеет четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.