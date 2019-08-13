Трафик на Крымском мосту продолжает бить рекорды

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа (воскресенье) — 35307 автомобилей», — говорится в сообщении.

За 10 недель летнего сезона через Керченский пролив проехало почти 1,7 млн машин. Поток в сторону Керчи пока превышает таманский примерно на 7%. Рекордный трафик движения с материка на полуостров был зафиксирован 4 августа: более 21 тысяч машин за сутки.

Автодорога по Крымскому мосту — 19-километровый участок федеральной автомобильной дороги А-290 находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Трасса категории 1-Б имеет четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.