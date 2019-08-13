Путин встретится со строителями трассы «Таврида»

Президент РФ Владимир Путин проводит рабочий вторник, 13 августа, в Крыму. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы «Таврида» и посетит открытие фестиваля «Опера в Херсонесе».

«Сегодня президент работает в Крыму, — сообщил Песков. — Путин позанимается вопросами дорожного строительства. Он встретится с подрядчиками, которые ведут строительство одного из крупнейших дорожных проектов — дороги Керчь- Феодосия-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, то есть дороги «Таврида».

По словам Д.Пескова, «Путин хочет детально ознакомиться с тем, как идут дела, в срок ли они идут, есть ли проблемы, и т.д».

В рабочем графике российского лидера запланирована встреча в вице-премьером Ольгой Голодец. Президент «получит от нее информацию, как ведется подготовка к строительству культурно-образовательного комплекса в Севастополе».

«Вы знаете, это один из федеральных комплексов, всего проект охватывает четыре центра: Владивосток, Калининград, Севастополь и Кемерово. Собственно, это проекты, направленные на укрепление единства культурного пространства страны, и в данном случае, естественно, Севастополь чрезвычайно важен с точки зрения реализации всего этого комплексного проекта», — уточнил Д.Песков.

Вечером президент посмотрит балет «Спартак» в государственном музее-заповеднике «Херсонес-Таврический».