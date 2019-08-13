Пока нет генплана, место под строительство служебного жилья выбирать рано

В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил создать отдельную программу поддержки строительства жилья в регионе объемом 12,2 млрд рублей. По его словам, эта сумма необходима, чтобы выровнять ситуацию и построить 270 тыс.кв.м.

«Конечно, горячо поддерживаем. Места у нас, конечно, не так много в Севастополе [для строительства жилья]. Чтобы выбирать место, нужно вспомнить, что у нас пока нет градостроительной документации. Пока нет генерального плана и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), преждевременно говорить, что какая-то площадка может быть отдана под строительство жилья», — сказала Е.Алтабаева ТАСС 13 августа.

Действующий генплан Севастополя был принят в 2005 году без прохождения публичных слушаний. С 2015 года идет процесс принятия новой градостроительной документации. В июне 2019 года Ленинский районный суд Севастополя счел, что правительство города намеренно затягивает сроки разработки генерального плана. Документ до сих пор не утвержден, хотя работа по нему была практически завершена весной 2018 года. Власти Севастополя заявили, что будут обжаловать решение суда и завершат работу не ранее декабря 2019 года.