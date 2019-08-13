Первое служебное жилье хотят сдать весной 2021 года

— За месяц, который я нахожусь в Севастополе, поступило огромное количество обращений граждан, из которых 70% касается проблем с жильем. Это люди, которые работают в Севастополе в социальной сфере, у которых есть большие ожидания перед государством, что жилищный вопрос должен каким-то образом решаться», — рассказал журналистам М.Развожаев.

По его словам, он доложил президенту, что жилье также понадобится для специалистов, которые будут привлекаться в Севастополь для работы в новых медицинских центрах, школах, больницах. В первую очередь, речь идет о бюджетниках: учителях, врачах, среднем медицинском персонале, а также о сотрудниках федеральных, в том числе правоохранительных органов и т.д.

Он также считает необходимым предоставлять квартиры севастопольцам, работающим в бюджетной сфере, чьи жилищные условия должны быть улучшены.

— Программа будет состоять из двух частей. Мое видение — для севастопольцев должна быть возможность улучшить жилищные условия и получить жилье в собственность, отдав взамен то, что у них есть в маневренный фонд государства. А для вновь прибывающих специалистов — это служебное жилье по контракту на тот период, пока они будут работать в Севастополе, — пояснил М.Развожаев. Речь идет о примерно 270 тысячах кв. метрах, на строительство которых потребуется примерно 12 млрд руб.

По его оценкам, на служебное жилье могут претендовать 2,5 тысяч сотрудников бюджетной сферы и примерно две тысячи специалистов.

— Что касается того, кто это будет строить, сейчас будем определяться. Хотелось бы, чтобы это была государственная программа, которую будет реализовывать один государственный агент, чтобы мы не увязли в каком-то бесконечном количестве аукционов, конкурсов с разными подрядчиками, у которых могут быть не всегда прозрачные интересы. Мне бы хотелось, чтобы это был единый государственный подрядчик, — ответил М.Развожаев на вопрос о выборе застройщика.

Что касается выделения земельных участков под такое строительство, то М.Развожаев счел такой вопрос преждевременным. Правда, по его словам, это точно будет не центральная часть города. Рассматриваться будут так называемые «перспективные точки развития», которые будут озвучены ближе к проработке программы.

— Мы договорились все эти вопросы открыто обсуждать и выносить на суд горожан, — заверил врио губернатора.

Он также назвал прогнозируемые сроки строительства — первые квадратные метры такого жилья сдадут весной 2021 года, если эта программа войдет в предстоящий трехлетний бюджет.