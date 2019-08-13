Новое правительство за месяц не собрали

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал о планах привлечь в свою команду севастопольцев. Таким образом он отреагировал на вопрос «Севастопольской газеты» о сроках формировании кабинета городского правительства.

13 июля, через день после своего назначения, М.Развожаев говорил о намерении решить этот вопрос в течение месяца.

— Я сказал, что в течение месяца я определюсь с командой, и видение у меня есть. Но, к сожалению, те люди, которых бы я хотел бы видеть в своем кабинете, имеют определенные жизненные обстоятельства, некоторые еще окончательно не приняли решение. Но я точно понимаю, как это будет выглядеть, и в ближайшее время вы эту информацию узнаете, — объяснил свою позицию М.Развожаев.

При этом он особо подчеркнул, что речь идет о временном кабинете, со сроком действия до всенародных выборов губернатора.

«Соответственно, еще в течение года, возможно, даже по той конфигурации, которая возникнет в ближайшую неделю-две, будут дальнейшие изменения. Потому что мы будем пробовать работать вместе. В зависимости от того, как будут решаться те или иные задачи, я буду дальше делать выводы. «Видение сформировано, но все-таки создать команду работоспособную, которая будет решать тот объем масштабных задач, это все-таки дело не четырех недель и даже не года, это будет процесс постоянный», — сказал врио губернатора.

Он также рассказал о планах провести на средние должности некий открытый конкурс.

— Потому что мне хотелось бы, чтобы на средние позиции пришли амбициозные севастопольцы, готовые участвовать в управлении городом. Но не просто заявлять свои амбиции, а подкреплять компетенциями, опытом и т.д., — продолжил М.Развожаев.

По его словам, такой конкурс на средние управленческие позиции будет проведен до конца года.

— Потом, в зависимости от того, как люди будут себя показывать, будем принимать следующие решения, — обнадежил глава города.