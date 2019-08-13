Не попадитесь на уловки псевдозастройщиков!

В частности: вместо договора участия в долевом строительстве с обязательной его государственной регистрацией инвесторам предлагается заключить «договора займа», «договор поручительства» и некое «согласие», которое предусматривает вместо возврата займа и процентов по нему передачу жилого помещения от псевдозастройщика инвестору.

При заключении таких договоров значительная часть оплаты отдается сразу, сами же договоры не регистрируются в уполномоченном государственном органе. При этом они не содержат сроков сдачи квартиры и вообще не гарантируют того, что дом будет построен.

На интернет-ресурсах размещены объявления о продаже квартир в строящихся ЖК «Приветливый», ЖК «Мир», ЖК «Новый Инкерман» по адресам: ул.Горпищенко, 104; ул.Кокчетавская, 28; ул.Шевкопляса-Погорелова. Департамент капитального строительства предупреждает, что по всем вышеуказанным объектам отсутствуют разрешения на строительство. За получением заключения о соответствии застройщика, позволяющего привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, какие-либо юридические лица не обращались.