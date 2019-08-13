Молодой человек прихватил из самолета спасательный жилет

На выходе из аэропорта Симферополя был задержан молодой, несудимый житель города Электросталь, который покинул самолет вместе со спасательным жилетом.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Симферополь» Крымского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от службы авиационной безопасности о том, что с борта воздушного судна сообщением «Москва – Симферополь» пропал спасательный жилет.

Сотрудники охраны общественного порядка на месте установили похитителя. Им оказался 18-летний житель города Электросталь. Молодой человек был задержан полицейскими на выходе из зоны послеполетного досмотра. Спасательный жилет находился в его личных вещах.

Задержанный не смог назвать причину своего поступка.

В данный момент в отношении ранее несудимого похитителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.