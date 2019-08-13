Медицинские лицензии необходимо получить до конца года

Медицинским организациям Севастополя, работающим на основе уведомлений, необходимо обратиться в Департамент здравоохранения за получением лицензии, потому что уведомительный порядок работы закончится 1 января 2020 года.

— В Севастополе 124 медицинские организации имеют лицензии, 160 ведут деятельность на основе уведомлений. Уведомительный порядок работы будет прекращен уже с нового года. В связи с этим представителям медицинских организаций следует обратиться в Департамент здравоохранения как можно скорее, — подчеркнула заведующаясектором лицензирования Светлана Усова.

Перечень документов и сведений, необходимых для прохождения процедуры лицензирования, размещен на сайте Департамента здравоохранения во вкладке «Лицензирование» dzs.sev.gov.ru/litsenz.php. По всем вопросам можно обращаться к профильным специалистам по телефону +7 (978) 071-51-19.