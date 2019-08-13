Двое мужчин упали со скалы на Фиоленте

Утром 13 августа на пульт дежурного поисково-спасательной службы Севастополя поступил сигнал от очевидца о падении со скалы двух человек в районе дикого пляжа «Баунти».

Группа спасателей оперативно прибыла на место происшествия со стороны моря на катере и по суше на двух автомобилях.

«Упавшими со скалы оказались двое двадцатилетних мужчин: житель Краснодара и житель города Кропоткин Краснодарского края. При этом выяснилось, что один из них упал накануне вечером, а второй — сегодня утром», — сообщает пресс служба Центра гражданской защиты. Оба пострадавших с множественными травмами находились в полубессознательном состоянии.

Спасатели оказали первую неотложную помощь, транспортировали пострадавших из труднодоступного места и предали реанимационной бригаде скорой помощи.

Спасатели Центра гражданской защиты Севастополя просят жителей и гостей города не относиться беспечно к своей жизни: выбирать соответствующую погоде и местности одежду и обувь; не осуществлять движение при плохой видимости или в темное время суток; опасные скалистые участки преодолевать только в случае крайней необходимости, избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

В случае непредвиденных обстоятельств звоните на телефон оперативного дежурного поисково-спасательной службы: +7(8692) 54-33-97, +7(978) 062-46-11, круглосуточно.