Дирекция капстроительства второй раз проиграла суд по парку им.Ахматовой

Севастопольский городской суд 12 августа оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал заказчика реконструкции парка им.Ахматовой — ГБУ «Дирекция капитального строительства» обеспечить безопасный доступ инвалидам в соответствии с требованием законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации «Наш Севастополь», обеспечивающей юридическое сопровождение иска.

Ранее инвалид первой группы Виктория Мищенко, которая передвигается в инвалидном кресле, выиграла дело в районном суде о нарушении ее прав правительством Севастополя в беспрепятственном доступе в парк и на пляж «Солнечный». Она требовала от ответчика привести территории в соответствие стандартам доступности и федерального закона.

В мае 2019 года на основании судебной строительно-технической экспертизы Ленинский районный суд обязал госзаказчика объекта — ГБУ «Дирекция капитального строительства» исправить недостатки по обеспечению доступности социальной инфраструктуры в парке по 10 нарушениям. Самыми значительными из которых явились: не построенный стационарный санузел для инвалидов-колясочников, предусмотренный проектом и оплаченный подрядчику, отсутствие горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска, устройства возвышения бетонной подпорной стены около пляжа и автомобильной парковки для инвалидов.

В апелляционной жалобе на решение суда Дирекция капстроительства сетовала на трудности при осуществлении государственных закупок и попыталась переложить работы по исправлению нарушений на госучреждение «Парки и скверы».

В итоге апелляционная инстанция отказала госзаказчику в удовлетворении жалобы и оставила без изменения решение районного суда.

Реконструкция парка им.Ахматовой стоимостью более 134 млн рублей профинансирована в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Проект выполнен компанией ОАО «Новгородгражданпроект», строительство осуществляло московское ООО «Ривьера».