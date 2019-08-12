Выдача ипотечных кредитов растет вместе с притоком населения

За первое полугодие 2019 года жители Севастополя получили около пяти миллиардов рублей банковских кредитов, что в два раза больше соответствующего периода 2018 года.

По информации пресс-службы севастопольского отделения Банка России, доля ипотечных кредитов в общем объеме выдачи составила 25%. За январь – июнь текущего года севастопольцы оформили 544 ипотечных кредита на сумму 1,2 млрд рублей.

«Севастополь является привлекательным местом для жизни, приток населения все время увеличивается, а вместе с этим и рост жилищного кредитования», — прокомментировала ситуацию и.о. управляющего Отделением «Севастополь» Светлана Покотило.

По итогам июня средний срок ипотечного жилищного кредита в Севастополе составил около 20 лет.