Ужесточили противопожарный режим

Особый противопожарный режим на на отдельных территориях Севастополя введен с 9 августа и будет действовать в течение 21 календарного дня. Его введение обусловлено текущей метеорологической обстановкой и прогнозами устойчивой жаркой погоды на ближайшее время.

Распоряжением городского правительства на отдельных территориях региона (в лесных массивах, а также на землях сельхозназначения, примыкающих к автомобильным дорогам на перекрестке дорог «Севастополь – Ялта» близ села Морозовка и в районе Инкермана) введен особый противопожарный режим и установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

На указанных территориях нельзя разводить костры, осуществлять палы сухой растительности, использовать средства для приготовления пищи на углях. Также запрещены въезд автомобильного транспорта в леса и посещение лесных зон.

Невыполнение требований данного распоряжения грозит штрафами. Нарушение требований пожарной безопасности обойдется физическому лицу от 2000 до 4000 рублей; юридическому — в 100 раз больше — от 200 000 до 400 000 рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах — штраф для физических лиц 4000-5000 рублей, для юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.

Уважаемые жители и гости города! Соблюдайте требования пожарной безопасности как на территориях города, так и в лесной зоне! В случае, если вы заметили дым или огонь на открытой местности, обязательно незамедлительно сообщите об этом по номеру 101, напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.