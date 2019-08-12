Средний класс в России есть, но его очень мало

Доля жителей России, которых можно отнести к среднему классу, составляет чуть больше 14% от общей численности населения. В Ямало-Ненецком округе к этой категории можно отнести 45% семей, а в Ингушетии — лишь 2%. Севастополь и Крым — почти в конце этого рейтинга.

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов РФ по численности среднего класса, составленный по данным Росстата. Под этим понятием подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на человека.

Десятка лидеров

По мнению экспертов, составивших рейтинг регионов, стабильность и процветание страны определяются высокой долей среднего класса. Согласно исследованию, в целом в России 14,2% семей можно отнести к таким.

С заметным отрывом в рейтинге лидирует Ямало-Ненецкий округ с 45% таких семей. Это объясняется достаточно высокими зарплатами и невысокой стоимостью жилья. Треть семей можно отнести к среднему классу в Магаданской области (34,5%) и Чукотском округе (33,8%).

На четвертой и пятой позициях расположились Ханты-Мансийский и Ненецкий автономный округа с результатами 32% и 29% соответственно.

В целом первая пятерка отличается от остальных регионов. Эти регионы в экономическом плане считаются успешными за счет добычи и переработки полезных ископаемых и расположены в суровых климатических условиях, поэтому не многие семьи покупают там жилье на всю жизнь. Многие обзаводятся квартирами и домами в других регионах с целью последующего переезда. Это обеспечивает низкие цены на жилье в этих регионах, что повышает долю среднего класса.

Москва и Санкт-Петербург разделили седьмую и восьмую строки рейтинга соответственно. В обеих столицах чуть более четверти семей можно отнести к среднему классу. Эксперты ожидали бОльших показателей, ведь зарплаты в этих городах достаточно высокие, особенно в Москве. Однако расходы также немаленькие.

Несмотря на то, что два крупнейших города уступают в процентах доли среднего класса регионам-лидерам, по абсолютному числу таких семей они намного опережают северные регионы. В Москве и в Санкт-Петербурге проживает 22% от всего среднего класса России, а в первой пятерке рейтинга — лишь 4,5%, то есть в пять раз меньше.

Кто в аутсайдерах

Последние пять строк рейтинга занимают республики Серверного Кавказа. В этих регионах большие семьи за счет высокой рождаемости и, как правило, низкие зарплаты.

В последнюю десятку также попали Калмыкия с долей 4,9%, Крым (5,5%), Ивановская область (5,6%), Орловская область (6,1%). Во всех этих регионах невысокие зарплаты, что и определяет низкую долю среднего класса. Крым находится на 79-м месте в рейтинге, Севастополь на 68-м — с долей 7,1%.

Как резюмируют авторы исследования, в 61 регионе (а их всего 85) доля среднего класса не дотягивает даже до невысокого среднероссийского уровня. Можно сказать, что в большинстве регионов России эта доля очень низкая, и средний класс играет незначительную роль в социальной и экономической ситуации.

Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.