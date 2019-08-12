Севастополю создадут собственный дизайн-код

Такой дизайн-код впоследствии позволит архитекторам проектировать различные элементы городской инфраструктуры в едином стиле.

«В правительстве Севастополя нам дали конкретные территории города. Они должны быть рассмотрены в рамках проектных семинаров и проектных практик с участием общественности, и муниципальных властей и в рамках семинаров по прикладной урбанистике, — рассказала руководитель департамента архитектуры и градостроительства, профессор, кандидат архитектуры Элина Красильникова. — Учащиеся должны разработать концепции выбранных городских территории.

По ее словам, «нужно создать социальный сценарий объекта», потому что здесь важна и социологическая составляющая — общение с жителями, понимание важности этой территории для развития города.

«Мы надеемся выпускать дизайнеров, умеющих работать в условиях такого сложного города, как Севастополь, аналогов которого в России нет», — уточнила Э.Красильникова.

Севастополь — едва ли не лучшее место в России для обучения таких специалистов, поскольку город обладает уникальной идентичностью, считает Марина Дивакова — руководитель магистерской программы СевГУ «Дизайн социокультурной среды», профессор Уральского государственного архитектурно-художественного унивеситета, кандидат архитектуры.

«В этом городе мы наконец нашли место, где можно говорить о существующем, сложившемся городском пейзаже — великолепном примере культурного ландшафта. Мы будем учить студентов ценить и выявлять его элементы, видеть узловые доминирующие точки, которые необходимы, чтобы сохранить идентичность места. При этом необходимо, чтобы новое пространство, которое они будут создавать, было современным, чтобы вы не оставались в 50-х годах прошлого столетия», — говорит М.Дивакова.

На магистратуру «Дизайн» могут поступать не только бакалавры по профильным направлениям, но и обладатели инженерных дипломов, владеющие графическими приемами изображения пространства и формы, сообщает пресс-служба СевГУ.