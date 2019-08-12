Сергей Полунин заочно участвует в отборе в хореографическую академию

В спорткомплексе «Муссон» провели второй тур отбора для учебы в Академии хореографии, занятия в которой начнутся уже осенью.

11 и 12 августа жюри отбирало будущих учащихся в первую и вторую возрастные группы подготовительного курса академии. «Севастопольская газета» побывала на отборе 12 августа. Детей заводили в зал группами. А их мамы переживали у двери, подглядывая за проходящим отбором. Казалось, что они волнуются куда больше, чем их чада.

По словам главного балетмейстера Ростовского государственного музыкального театра, советника ректора Севастопольской хореографической академии Ивана Кузнецова, в первый экзаменационный день конкурс составил примерно пять человек на место.

— Вчера мы посмотрели 53 ребенка и отобрали из них десятерых — шесть девочек и четыре мальчика. Сегодня набираем детей во вторую возрастную группу подготовительного отделения. По предварительным данным, в конкурсе участвуют 35 детей, среди которых уже отобрали два мальчика, окончательное коллегиальное решение впереди. О нем кандидаты узнают сегодня вечером, — объяснил И.Кузнецов.

На вопрос о приоритете в приеме мальчикам балетмейстер ответил, что, разумеется, их недостаток ощущается, однако исходные данные ребенка при приеме первостепенны, поскольку именно они во многом определяют востребованность артиста в будущем.

— Даже при дефиците мальчиков мы понимаем, что не стоит пытаться выполнить задачу всеми силами, сломав тем самым ребенку жизнь. Если видим, что есть шанс, что получится, берем. Но если понимаем, что разумнее перенаправить усилия ребенка на что-то другое, отказываем, — объяснил И.Кузнецов.

Экзамен включал просмотр внешних данных кандидатов — в балете важны длина конечностей, тип телосложения, длина шеи, а также физические данные, в первую очередь, подвижность суставов, эластичность мышц и гибкость. В завершение каждого просмотра испытуемым предлагали выполнить прыжки под музыку, определяя тем самым их музыкальность и прыгучесть. Это уже потом все эти данные будут развивать на занятиях в академии.

На вопрос о талантах балетмейстер сказал, что они, безусловно, есть.

— И вчера мы видели очень хороших детей. Знаете, некоторые из них способны «до мурашек по коже». И то, что среди них могут действительно оказаться будущие звезды балета, не пустые слова, и мы будем всячески стараться этому способствовать, — сказал балетмейстер.

Он также объяснил, что до тех пор, пока не построят здание академии, ее временная база будет располагаться в спорткомплексе «Муссон». Точнее, это будет треть зала танцевальной студии Дениса Елизарова, где до начала занятий предстоит сделать ремонт, положить специальный балетный пол, установить станки, видеонаблюдение и аудиоаппаратуру для аудиторных уроков.

— Мы будем заниматься здесь до ввода здания академии в эксплуатацию, и уже работаем над тем, чтобы расширить площадь до двух-трех залов, — продолжил И.Кузнецов. — Этим отчасти и объясняется, что начало занятий намечено на октябрь.

Он также признался, что пока процесс не обходится без бюрократических нюансов.

— Как раз сегодня Сергей Полунин назначен исполняющим обязанности ректора академии, после чего, надеемся, процесс пойдет намного быстрее, — добавил он.

В завершение разговора И.Кузнецов сказал, что С.Полунин из-за нестыковки авиарейсов пока не прибыл в Севастополь, но находится на пути к нему, ведь 13 августа он танцует в Херсонесе в балете «Спартак».

Сейчас артист готовится к премьере балета «Ромео и Джульетта» в Вероне в постановке Йохана Кобарга. При этом он интересуется и внимательно отслеживает, как идет отбор в его академию. Весь материал записывается на видео и передается ему для просмотра.

— Он участвует! — заверил балетмейстер.