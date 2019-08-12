Ремонтируют улицу Меньшикова

В связи с проведением дорожных работ половину улицы перекроют для проезда в августе, вторую часть — в сентябре.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры информирует о полном ограничении движения транспортных средств на автомобильной дороге ул.Меньшикова:

— с 12 августа до 9 сентября — от дома №12 по ул.Шелкунова до перекрестка ул.Меньшикова – ул. Глухова;

— с 9 сентября до 30 сентября — от перекрестка ул.Меньшикова – ул.Глухова до перекрестка ул. Меньшикова – ул.Вакуленчука.

Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.