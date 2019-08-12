Подросток сорвался со скалы и разбился

Трагедия произошла в районе Инженерной балки на Северной стороне Севастополя. «Вечером 11 августа двое друзей в возрасте 14 и 15 лет прогуливались вдоль моря недалеко от площади Захарова. Затем подростки забрались в пещеру со стороны моря, — сообщает пресс служба Следственного комитета по Севастополю. — После чего 15-летний юноша потерял своего друга из виду, а спустя несколько минут обнаружил его лежащим на камнях».

Парень вызвал скорую помощь, которая констатировала смерть пострадавшего.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Предварительно, смерть подростка наступила в результате падения с камней.